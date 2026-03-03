Ortona cinque cittadini bloccati a Dubai | Stanno bene seguiti dalla Farnesina

Da chietitoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque cittadini di Ortona sono bloccati a Dubai, secondo quanto riferito dal Comune. Tra loro ci sono tre residenti negli Emirati Arabi Uniti e due visitatori per motivi turistici. La Farnesina assicura che stanno bene e li sta seguendo in questa situazione. La notizia è stata confermata dall’amministrazione comunale, che ha fornito dettagli sulla loro condizione.

Ci sono anche cittadini di Ortona tra gli italiani attualmente bloccati a Dubai. Sarebbero almeno cinque le persone di cui il Comune è a conoscenza: tre residenti stabilmente negli Emirati Arabi Uniti e due presenti per motivi turistici.Tra questi, un uomo che si trova a Dubai insieme alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Cinque studenti abruzzesi bloccati a Dubai dopo l'attacco dell'Iran: "Stanno bene"Ci sono anche cinque studenti abruzzesi bloccati a Dubai dopo le bombe lanciate da Theran anche sull’aeroporto a seguito dell’attacco all’Iran...

Giovani reggini bloccati a Dubai dopo i raid iraniani, Scarcella: "Stanno bene, siamo in costante contatto"“Siamo in costante contatto con i nostri concittadini e con la Farnesina: i ragazzi stanno bene, sono al sicuro e stanno seguendo tutte le...

Una selezione di notizie su Ortona, cinque cittadini bloccati a...

Discussioni sull' argomento Ortona, cinque cittadini bloccati a Dubai: Stanno bene, seguiti dalla Farnesina; Italiani bloccati a Dubai, cinque cittadini di Ortona tra le persone coinvolte; Ortona, cinque cittadini bloccati a Dubai: il sindaco in contatto diretto; Guerra in Medio Oriente: attesi in Italia gli studenti sulmonesi bloccati a Dubai.

A Dubai anche cittadini di Ortona, il sindaco 'stanno bene, monitoriamo'Ci sono anche dei cittadini di Ortona tra gli italiani attualmente bloccati a Dubai. Almeno cinque quelli di cui il Comune è a conoscenza: tre vivono lì, altri due sono presenti per motivi turistici. ansa.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.