Il giornalista Franco Ordine prende posizione e difende Rafael Leao del Milan, nonostante le numerose critiche ricevute. Secondo Ordine, i numeri del giocatore sono in controtendenza rispetto a quanto si dice, e il suo gol dimostra un ruolo da centravanti puro. La discussione si concentra sulla prestazione del portoghese e sulla sua capacità di segnare, indipendentemente dai giudizi esterni.

Uno dei calciatori spesso criticati è Rafael Leao del Milan che sta continuando a segnare. Il giornalista Franco Ordine non ci sta: "I numeri collezionati dal portoghese sono in controtendenza rispetto ai giudizi. Dopo 20 presenze è a quota 9 gol (più 1 in coppa Italia), superando già la produzione dello scorso torneo (8 gol in 34 partite) con l'aiuto di qualche rigore ma soprattutto realizzando una serie di sigilli da centravanti puro". LEGGI ANCHE: Telenovela André, il Corinthians ora chiede di più: la cifra. Tre strade per il Milan>>> Nel suo pezzo per 'Il Giornale' Franco Ordine ha parlato di come vede Leao da prima punta: "Per le partite che intende preparare Allegri ora il Milan non ha di meglio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Leao? I numeri in controtendenza rispetto ai giudizi. Gol da centravanti puro”

Leggi anche: Milan, Leao: “Da centravanti posso fare più gol. Quando Allegri me lo ha detto …”

Milan, Leao: “Da centravanti posso fare più gol. Derby? È vita o morte: io voglio vivere”Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato così a 'CBS Sports' nel nuovo episodio di "Kickin' It".

Contenuti utili per approfondire Gol da

Temi più discussi: Milan, l'eterno dibattito su Leao: dalla posizione in campo al suo futuro tra rinnovo e le voci di mercato; Milan, con Leao e Pulisic dall’inizio aumentano i problemi: il dato sulla coppia; Allegri aggiorna i conti scudetto e ritrova Leao-Pulisic; Jashari: Fantastico poter imparare da un Pallone d'Oro. Assist per Leao? Ora voglio il gol.

Rafa Leao segna 10 gol stagionali nonostante i dubbi sul suo ruolo di prima puntaLa stagione di Rafa Leao nel Milan: tra record personali e difficoltà nel ruolo di prima punta, cosa ci dicono i suoi numeri e le sue prestazioni. La stagione attuale di Rafa Leao con il Milan è stata ... notiziemilan.it

Per i numeri Leao è il decimo attaccante più efficiente della storia del MilanNelle ultime ore hanno fatto discutere le parole di Paolo Di Canio nei confronti di Rafael Leao, dopo che il portoghese - prima di sigillare la gara con lo 0-2 - ha sbagliato due ... milannews.it

L’Arsenal ha realizzato 32 gol dagli sviluppi di corner o punizioni in questa stagione. Merito dello stratega Nicolas Jover, che nel contratto ha un bonus per ogni gol segnato da palla inattiva: https://fanpa.ge/tDinX - facebook.com facebook

Stadio, la Roma fa gol: affare da 1 mld, al Comune briciole. @lVendemiale x.com