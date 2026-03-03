ora la guerra si allarga

La guerra si estende con gli attacchi degli ayatollah ai Paesi del Golfo, causando danni negli alberghi di lusso di Dubai e interrompendo i trasporti civili e commerciali nella regione. Le operazioni militari sono state confermate e le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza. La situazione si presenta come una escalation nel conflitto in corso.

ROMA La guerra si allarga. Prima gli ayatollah hanno colpito i Paesi del Golfo, seminando terrore fra gli alberghi lussuosi di Dubai e bloccando i trasporti civili e commerciali. Ora, i suoni delle esplosioni si odono anche in Libano e addirittura a Cipro, territorio europeo. Nella notte escalation di nuovo a Teheran, dove Israele ha detto di aver distrutto la sede della radio-tv pubblica. Come un incendio l’attacco israelo-americano in Iran si sta propagando al Mediterraneo e i Paesi europei si trovano di fronte a scelte difficili. Gli Usa non escludono nemmeno azioni via terra. La Francia si dice pronta a difendere i Paesi arabi colpiti dall’Iran, il Regno Unito concede l’uso delle proprie basi agli Usa "a scopi difensivi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La guerra ora si allarga: raid sull’Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Grossi (Aiea): “Situazione preoccupante, rischio radiazioni”L’operazione contro l’Iran da parte di Israele e Usa procede, secondo un funzionario di Tel Aviv, “più velocemente del previsto”.

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare». Larijani: «Non trattiamo con gli Usa». Raid israeliani su Beirut: 10 morti(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...

Khamenei Morto: Hezbollah Attacca Israele! Guerra si Allarga al Libano – Crisi Totale

