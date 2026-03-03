Oppo ultra flagship si espande a livello globale

Oppo ha annunciato che il modello Find X9 Ultra sarà disponibile a livello mondiale, portando la serie Ultra fuori dai confini cinesi. La società ha confermato ufficialmente il lancio internazionale di questo smartphone di fascia alta, che rappresenta il primo della linea ad essere distribuito in diversi mercati globali. La presentazione ufficiale del dispositivo è attesa nei prossimi mesi.

oppo find x9 ultra è stato confermato per il rilascio globale, segnando l'esordio della serie Ultra oltre i confini cinesi. l'azienda evidenzia un impegno prolungato nel mercato internazionale e conferma che l'impianto fotografico sarà co-progettato con hasselblad, ponendo l'immagine al centro dell'esperienza utente. in ottica di posizionamento premium, l'interpretazione del modello punta a offrire prestazioni di livello professionale restando in un corpo di punta. le informazioni ufficiali rimandano a una presentazione globale entro l'anno in corso, senza dettagli immediati sulle specifiche delle fotocamere. la decisione di rendere disponibile il find x9 ultra su scala mondiale marca una tappa significativa per oppo, che amplia la diffusione della gamma find x ultra oltre la Cina.