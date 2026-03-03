Operazione anticamorra misure cautelari nei confronti di 71 persone

I Carabinieri del Nucleo investigativo e la Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito un’operazione anticamorra che ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di 71 persone. L’azione ha coinvolto diverse persone sospettate di appartenere a un’organizzazione criminale. Sono state eseguite perquisizioni e sequestri di denaro e armi in vari quartieri della città.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo investigativo e la Squadra Mobile di Napoli, nel corso di un’operazione congiunta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare emesse, complessivamente, nei confronti di 71 indagati al termine delle indagini svolte nei confronti delle organizzazioni camorristiche espressione di due cartelli criminali, Mazzarella e Alleanza di Secondigliano, attivi nella città e nella provincia di Napoli. Le indagini si sono concentrate, in particolare, sui quartieri della città ricostruendo la mappa della divisione del territorio cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operazione anticamorra, misure cautelari nei confronti di 71 persone Maxi blitz anticamorra a Napoli: misure cautelari per 71 persone, colpiti i clan Mazzarella e Alleanza di SecondiglianoMaxi blitz all’alba a Napoli contro le organizzazioni camorristiche attive nel centro cittadino e nella provincia. Militanti di Fratelli d'Italia aggrediti , inasprite misure cautelari nei confronti di un'attivista pro PalÈ stato aggravato il regime delle misure cautelari nei confronti di un attivista già noto alle forze dell’ordine per episodi avvenuti durante... Tutti gli aggiornamenti su Operazione anticamorra misure cautelari... Temi più discussi: Blitz anticamorra a Napoli, tra 9 arrestati anche esponenti 'ndrangheta; Blitz anticamorra a Scampia, colpito il clan Vanella-Grassi: uno dei ricercati nascosto in una stanza segreta; Napoli, blitz contro il clan Vanella Grassi e la ‘ndrina Nirta-Strangio: 9 arresti – VIDEO; VIDEO-Blitz anticamorra a Napoli: nove arresti tra clan Vanella Grassi e Amato-Pagano. Operazione anticamorra, misure cautelari nei confronti di 71 personeI Carabinieri del Nucleo investigativo e la Squadra Mobile di Napoli, nel corso di un'operazione congiunta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di cus ... ansa.it Operazione anticamorra all’alba: colpiti i clan Contini, Mazzarella e Sequino?SavareseNAPOLI - Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione anticamorra condotta congiuntamente dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di ... marigliano.net Dalle prime luci dell'alba, l'arma dei carabinieri e la polizia di stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra. - facebook.com facebook A Napoli vasta operazione anticamorra. Blitz di Polizia e Carabinieri contro esponenti di diversi clan #ANSA x.com