Open Var Rocchi | Uno è fallo l’altro no Derby due titolari del Milan out

Durante 'Open Var' di DAZN ha parlato il designatore arbitrale Rocchi facendo il punto sui blocchi di Valenti in Milan-Parma e in Cagliari-Parma spiegando le differenze. Ecco l'estratto. "Ribadisco la validità del gol in Milan-Parma: un giocatore che si mette fermo sulla linea di porta non commette fallo. Non possiamo annullare il gol se un giocatore è fermo. In Parma-Cagliari, invece, l'arbitro Massimi fa 'prevenzione' e spiega la situazione prima dei corner. In quel caso il giocatore del Parma in partenza dà una leggera spinta al portiere. Ho detto ai ragazzi che finché stanno fermi non abbiamo basi regolamentari per fare nulla, nel momento che fanno qualcosa devono intervenire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Open Var, Rocchi spiega come cambia il Var: il giudizio sul mancato rosso a Calhanoglu e sul gol del MilanA Open Var si rivede Rocchi dopo un lungo periodo di assenza. Il designatore dice tutto: dal caso Calhanoglu in Inter-Genoa all'analisi delle novità del Var. sport.virgilio.it

Calhanoglu, Open VAR spiega il giallo: il dialogo tra Fabbri e il VARIl designatore Rocchi ha confermato la correttezza della decisione di Fabbri durante Inter – Genoa. L’arbitro ha ammonito Calhanoglu per un intervento a centrocampo su Caleb Ekuban nel secondo tempo, ... passioneinter.com

