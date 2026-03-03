Open VAR promuove Fabbri | Giallo a Calhanoglu decisione perfetta ecco perchè Rocchi applaude la chiarezza dell’arbitro contro il Genoa

Open VAR promuove la decisione di assegnare il cartellino giallo a Calhanoglu durante la partita contro il Genoa. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha espresso approvazione per la chiarezza mostrata dall’arbitro nel valutare l’episodio. La scelta è stata definita corretta e appropriata, secondo le valutazioni ufficiali. La decisione ha suscitato commenti positivi da parte di chi si occupa di dirigere le partite.

Open Var, Rocchi: "Calhanoglu non espulso contro il Genoa perché non ha impedito un'azione da gol"Il caso del fallo di Hakan Calhanoglu su Moses Ekuban del Genoa ha riacceso il dibattito sul cartellino rosso per interventi da ultimo uomo.