Open VAR ecco il perché del mancato rosso a Calha Rocchi | Decisione sicuramente…

Durante l’ultimo weekend di Serie A, l’episodio più commentato è stato il mancato rosso a Hakan Calhanoglu, che era stato ammonito con un giallo per un fallo tattico su Caleb Ekuban, che si stava dirigendo verso la porta avversaria. La decisione è stata presa dopo l’uso del VAR aperto, e il presidente della sezione arbitrale ha spiegato che la scelta è stata sicuramente ponderata.

Open VAR. Tra gli episodi più discussi dell'ultimo weekend di Serie A c'è stato il cartellino giallo sventolato a Hakan Calhanoglu per un fallo tattico su Caleb Ekuban, involatosi verso la porta difesa da Sommer. L'episodio ha suscitato molte discussioni perché Ekuban era appunto lanciato verso la porta, ma l'arbitro ha deciso per l'ammonizione e non per il rosso. La vicenda è stata ricostruita durante Open VAR su DAZN, chiarendo le motivazioni della decisione. L'arbitro Fabbri già in campo aveva spiegato la sua scelta: " Ve lo spiego, perché in realtà non è proprio l'ultimo e in più va di là ed è lontano ". In altre parole, Ekuban aveva ancora parecchi metri da percorrere prima di trovarsi a tu per tu con il portiere, e quindi il fallo non rientrava nei parametri per un'espulsione diretta.