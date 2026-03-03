Onorati Coffe Maker in concerto al Charity Café

Quattro musicisti esperti e appassionati di blues si sono incontrati per formare la Onorati Coffee Maker Blues Band e si esibiranno al Charity Café. La band propone un repertorio che spazia tra i classici del blues e le sonorità più moderne ed elettriche, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico con la loro musica. L’evento si terrà questa sera nel locale.

Quattro musicisti di grande esperienza e uniti dalla grande passione per il Blues si riuniscono per dare vita ad una nuova formazione: la Onorati Coffee Maker Blues Band che guarda ai grandi padri fondatori del blues ma anche agli artisti della nuova generazione e alle sonorità più elettriche.