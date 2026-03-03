Omicidio Rogoredo Cinturrino risultato negativo al drug test | verifiche sui vecchi arresti borderline

Carmelo Cinturrino, coinvolto nell'omicidio di Rogoredo, è risultato negativo al drug test. La Procura di Milano sta ora esaminando i precedenti arresti dell'agente di polizia, di 41 anni, considerati “borderline”. Le verifiche sono in corso e riguardano i casi passati dell'uomo, attualmente in custodia cautelare. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

