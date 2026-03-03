Omicidio a Firenze | accertamenti su una donna avrebbe fatto da esca Domani autopsia su Gabriele Citrano

A Firenze sono in corso accertamenti su una donna coinvolta nell'omicidio di Gabriele Citrano, un uomo di 33 anni ucciso il 27 febbraio 2026 in un appartamento di via Reginaldo Giuliani. La donna sarebbe stata usata come esca durante la lite tra più persone che ha portato alla tragedia. Domani verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Citrano.

FIRENZE – Colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Gabriele Citrano, il 33enne ucciso il 27 febbraio 2026 in uno scontro a coltellate fra più persone dentro un appartamento in via Reginaldo Giuliani, pare per un credito di droga da 2.000 euro che lui stesso aveva la pretesa di riscuotere. Accertamenti dei carabinieri, secondo quanto emerge, sarebbero in corso su una donna che avrebbe fatto da “esca” per indurre il debitore dei 2.000 euro – che dalle dichiarazioni incrociate risulta il viareggino Antonio Corvino, 31enne – a uscire allo scoperto. La figura femminile, secondo una ultima ricostruzione, lo avrebbe convinto con un pretesto a raggiungerla nei pressi della stazione di Rifredi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

