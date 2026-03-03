Omcidio Rogoredo Cinturrino risultato negativo al drug test | verifiche sui vecchi arresti borderline

Carmelo Cinturrino, coinvolto nell’omicidio di Abderrahim Mansouri, è stato sottoposto a un drug test che ha dato esito negativo. La Procura di Milano sta inoltre conducendo verifiche sui precedenti arresti del poliziotto, alcuni dei quali sono stati definiti “borderline”. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti o elementi rilevanti.

