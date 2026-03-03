Oltre 20mila visitatori per il Treno del Ricordo Abodi | Ha attraversato le nostre coscienze non solo l’Italia

Oltre 20.000 persone hanno partecipato alla terza edizione del “Treno del Ricordo”, una mostra itinerante allestita su un treno storico dedicata alla memoria delle fobie e dell’esodo. La manifestazione ha attraversato diverse regioni italiane, portando sui binari testimonianze e ricordi legati a eventi passati. La partecipazione ha coinvolto un pubblico vario, interessato a riflettere su temi storici e sociali.

Oltre 20mila visitatori sono saliti sul “Treno del Ricordo”, la mostra itinerante allestita su un treno storico per la memoria delle fobie e dell’esodo e giunta alla terza edizione. Il Treno ripercorre idealmente e simbolicamente il viaggio compiuto nel Dopoguerra dagli esuli istriani, fiumani e dalmati per raggiungere i vari campi profughi sul territorio nazionale, raccontando la tragedia delle foibe e la storia degli italiani che scelsero di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità. Oltre 20mila visitatori per il “Treno del Ricordo”. Il Treno è partito da Trieste il 10 febbraio in occasione del Giorno del Ricordo. Ha poi toccato Pordenone, Bologna, Pescara, L’Aquila, Roma, Latina, Salerno, Reggio Calabria, Palermo e ha concluso il suo viaggio il 1° marzo a Siracusa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

