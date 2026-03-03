Olimpiadi il bilancio di Attilio Fontana | Modello Lombardia vincente Pronti anche per il 2040

Il presidente della Regione Lombardia ha presentato in Consiglio regionale un bilancio sulle Olimpiadi, coprendo dall’ultima candidatura del 2018 alle infrastrutture realizzate, passando per gli effetti della pandemia, i rincari energetici e le tensioni internazionali. Ha evidenziato come il modello lombardo sia stato riconosciuto come vincente e ha affermato che si è pronti anche per i giochi del 2040.

In Consiglio regionale il presidente rivendica il ruolo decisivo della Regione nei Giochi Milano-Cortina 2026 e guarda già al futuro Dalla candidatura del 2018 alla legacy infrastrutturale, passando per pandemia, rincari energetici e tensioni internazionali: il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha tracciato questa mattina in Consiglio regionale a Palazzo Pirelli un bilancio articolato delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, chiuse il 22 febbraio con la cerimonia all’Arena di Verona. Un intervento lungo, con numeri, rivendicazioni e uno sguardo già proiettato al 2040. Il governatore ha aperto il suo intervento con un riferimento al clima internazionale, parlando di “risveglio amaro” dopo settimane in cui i valori olimpici di amicizia e convivenza avevano dominato la scena. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it "Olimpiadi estive 2040 in Lombardia", l'idea di Attilio FontanaLa proposta del presidente lombardo: "Adesso tutti vogliono salire sul carro dei vincitori, ma se vogliamo garantire successo, dobbiamo farle in... Contenuti e approfondimenti su Attilio Fontana Temi più discussi: Olimpiadi, il bilancio di Attilio Fontana: Modello Lombardia vincente. Pronti anche per il 2040; Olimpiadi 2026, Fontana: Regione Lombardia motore di questi Giochi; Fontana traccia il primo bilancio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Una scommessa vinta, la Lombardia è stata il cuore dei Giochi; Fontana traccia il primo bilancio delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026: Una scommessa vinta, la Lombardia è stata il cuore dei Giochi. Fontana presenta il bilancio dei Giochi: La Lombardia cuore pulsante del successo olimpicoIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto stamattina in Consiglio regionale a Palazzo Pirelli per ... resegoneonline.it Il governatore Fontana in consiglio regionale: Pronti a candidarci per le Olimpiadi estive 2040Siamo pronti a nuove sfide. Diamo la nostra disponibilità anche per le Olimpiadi estive 2040: l’annuncio arriva dal governatore lombardo Attilio ... espansionetv.it Olimpiadi, per Fontana è andato tutto benissimo. E adesso vuole anche l’edizione del 2040 Tutto bellissimo, tutti bravissimi. Il giudizio di Attilio Fontana sui Giochi appena conclusi è entusiastico, e non poteva che essere così. Tanto che il presidente lombardo, facebook