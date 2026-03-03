Olimpia Milano riparte giovedì contro il Barcellona

Olimpia Milano torna in campo giovedì per affrontare il Barcellona. Dopo il fine settimana, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista di questa sfida europea. La partita è prevista per la giornata di giovedì e vedrà i biancorossi impegnati contro una formazione di livello internazionale. I giocatori sono tornati sul parquet per prepararsi alla prossima sfida.

Nuovo inizio per la squadra biancorossa all’indomani del weekend, con i lavori ripresi in vista della partita di giovedì contro una avversaria europea di rilievo. La settimana promette momenti decisivi e concentrati sull’adeguamento tecnico in funzione della sfida continentale, mantenendo alta l’attenzione sull’assetto del roster e sulle condizioni fisiche dei singoli. La ripresa degli allenamenti dopo lo stop del fine settimana ha avviato una settimana cruciale per la squadra, che lavora per arrivare al meglio all’appuntamento contro barcellona. L’impegno europeo rappresenta il punto centrale della programmazione, con ogni giorno dedicato alla forma fisica, all’intesa di squadra e alla gestione delle risorse disponibili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Olimpia Milano riparte giovedì contro il Barcellona Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 39-32, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si riparte con il 2° quarto! Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 44-45, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si riparte all’Allianz Cloud Aggiornamenti e notizie su Olimpia Milano Temi più discussi: Secondo tempo travolgente: l’Olimpia vince 106-102; LIVE Olimpia Milano-Tortona 85-77, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: i meneghini tornano a vincere il trofeo, Guduric e Brooks protagonisti; Premio Ciotti 2025 a Pippo Ricci, capitano dell'Olimpia Milano. Riconoscimento anche per Cozzoli e Marotta; Eurolega, giornata 29: Virtus contro il Barcellona per riprendere fiducia, Olimpia a Tel Aviv per continuare a a inseguire il sogno play-in. Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streamingTrasferta insidiosa per l’Olimpia Milano in Eurolega, che oggi giovedì 26 febbraio alle 20:05 ora italiana affronta gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv ... oasport.it L’Olimpia lotta ma si inchina all’Hapoel Tel Aviv: play-in sempre più in bilicoI biancorossi cadono in Eurolega al termine di una gara da montagne russe. Ancora una volta la squadra di coach Poeta paga la scarsa costanza nell’intera partita ... msn.com La grande settimana del minibasket Olimpia con le tre vittorie dei ragazzi del 2014 è raccontata qui sotto olimpiamilano.com/minibasket-bia… #insieme #Olimpia x.com Scarica la app e vota il miglior giocatore del mese di febbraio https://linktr.ee/olimpiamilanoapp - facebook.com facebook