Ogura | Deluso partenza potevo fare molto meglio

Allo start della stagione, Ogura ha espresso insoddisfazione per la propria prestazione, ritenendo di poter fare di più. Durante la competizione in Thailandia per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, ha confermato una performance che riflette sia delusione che segni di miglioramento, in un ambiente caratterizzato da una forte competitività.

la gara ha registrato una partenza bloccata dall'ottava posizione di griglia, con l'esito di un avvio dal quale si è progressivamente staccato fino a chiudere in quinta posizione. dal 16° giro in poi, l'azione ha mostrato una rapida risalita, con un passaggio oltre i rivali che hanno guidato il gruppo e una crescita costante fino alla top five.

