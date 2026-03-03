Obesity Day 2026 | le iniziative al Policlinico universitario

Il 4 marzo il Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina partecipa all’Obesity Day 2026, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulle problematiche legate all’obesità. La giornata prevede iniziative e attività specifiche organizzate all’interno della struttura, con l’obiettivo di informare e coinvolgere pazienti, operatori sanitari e cittadini sulla tematica. La partecipazione si inserisce nella campagna di sensibilizzazione promossa a livello nazionale.

Anche quest'anno il Policlinico Universitario "G. Martino" di Messina aderisce il 4 marzo all'Obesity Day. L'edizione 2026 porrà l'attenzione sulla promozione di stili di vita sani e consapevoli tra gli adolescenti, con un focus su alimentazione corretta, attività fisica, qualità del sonno e.