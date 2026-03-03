L’obesità è un tema che coinvolge molte persone e si manifesta in diverse situazioni quotidiane. Spesso, le parole usate per descrivere questa condizione possono risultare offensive o stigmatizzanti, creando barriere nel rapporto tra pazienti e operatori sanitari. È importante scegliere un linguaggio rispettoso che eviti di aumentare il peso emotivo di chi vive questa condizione, facilitando così un percorso di cura più efficace.

Le parole, a volte, pesano come un macigno. Per chi convive con l’obesità, il ricorso a un linguaggio offensivo rappresenta un fardello ulteriore che può ostacolare l’accesso alle cure e peggiorare la qualità della vita. In occasione del World obesity day, l’associazione Parole Ostili, in collaborazione con Eli Lilly, lancia il primo glossario europeo che promuove un linguaggio rispettoso, inclusivo e accurato. “Le parole hanno un peso reale: possono ferire, escludere o colpevolizzare chi vive con obesità, ma possono anche diventare strumenti di cura”, riflette Rosy Russo, presidente di Parole Ostili. “Con questo glossario vogliamo offrire strumenti linguistici consapevoli: cambiare le parole è il primo passo per cambiare lo sguardo e restituire dignità alle persone”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Obesità, quando le parole pesano: guida a un linguaggio rispettoso

