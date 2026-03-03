Nuovi rinforzi per la questura di Bari | arrivano 38 poliziotti

Venti nuovi agenti si sono aggiunti alla squadra della questura di Bari, portando il totale a 38 unità inviate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Questi rinforzi sono stati destinati a rafforzare la presenza e le attività di controllo nella città e nelle zone limitrofe. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla questura, senza ulteriori dettagli sulle modalità di assegnazione.

Sono 38 i nuovi poliziotti assegnati alla questura di Bari dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per rafforzare gli organici del territorio. Ieri, 2 marzo, il questore Annino Gargano li ha accolti nella sala conferenze del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, rivolgendo loro un. 🔗 Leggi su Baritoday.it Arrivano i rinforzi per la Questura, assegnati 2 nuovi agenti più 4 nuovi ispettoriLa Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Rimini 12 nuovi agenti più 4 nuovi... Arrivano rinforzi per la questura scaligera, assegnati 41 nuovi agentiAl Veneto sono state assegnate 195 nuove unità della Polizia di Stato provenienti dal 231° corso allievi agenti e dal 19° corso viceispettori. Contenuti e approfondimenti su Nuovi rinforzi Temi più discussi: Arrivano i rinforzi per la Questura, assegnati 12 nuovi agenti più 4 nuovi ispettori; Nuovi rinforzi per la sicurezza: Rimini accoglie 16 agenti della Polizia; Mercato Serie A1 Softball, Barbora Saviola resta all'MFK Saronno; Como, otto nuovi poliziotti esperti subito operativi: accolti dal questore Ferri. Nuovi rinforzi per la sicurezza: Rimini accoglie 16 agenti della PoliziaLa Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Rimini 12 nuovi Agenti e 4 Ispettori, provenienti da altre sedi. altarimini.it Rinforzi alla questura di Vibo: arrivano 3 vice ispettori e 20 agentiNuovi rinforzi per la Questura di Vibo Valentia. Nella giornata odierna hanno preso servizio 3 vice ispettori e 20 agenti, provenienti da uffici e reparti dislocati in diverse città della penisola. I ... zoom24.it RINFORZI PER IL COMMISSARIATO DI GAETA - PIÙ UOMINI E PIÙ PRESENZA SUL TERRITORIO. La Polizia di Stato della provincia di Latina si rafforza con l’arrivo di nuovi agenti e ispettori destinati a potenziare gli uffici e garantire una presenza sempre pi - facebook.com facebook La cerimonia e l'affidamento dei nuovi incarichi in Questura #Rimini #Attualita x.com