Nuova intesa tra e Sky per Serie A e Mondiale 2026

Da mondosport24.com 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

DAZN e Sky Italia hanno raggiunto un accordo per la trasmissione delle partite di Serie A e dei diritti del Mondiale 2026. Le due aziende stanno definendo le modalità di distribuzione dei contenuti, in un mercato televisivo in costante cambiamento. La collaborazione include l’utilizzo di piattaforme digitali e tradizionali, con l’obiettivo di offrire un’offerta più ampia agli spettatori.

In un contesto di mercato in rapida evoluzione, DAZN e Sky Italia stanno valutando nuove modalità di distribuzione dei diritti calcistici, con l’obiettivo di veicolare al meglio sia il prodotto nazionale sia quello internazionale. L’attenzione è rivolta a scenari operativi che coniughino innovazione e continuità, mantenendo ferma l’enfasi sui contenuti sportivi e sulla capacità di raggiungere un pubblico esteso. Sul fronte della Serie A, è in considerazione l’opzione che Sky possa trasmettere un ulteriore incontro in pay-per-view, in aggiunta all’attuale assetto che prevede 7 gare in esclusiva da parte di DAZN e 3 in co-esclusiva. La sperimentazione sarebbe una misura una tantum, finalizzata a valutare l’impatto economico e di audience senza modificare immediatamente l’intero assetto contrattuale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

