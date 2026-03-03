Numbers | al Lifeforms Art Studio la mostra di Isabella Ramondini vincitrice alla Biennale di Genova

Al Lifeforms Art Studio è aperta la mostra “Numbers” di Isabella Ramondini, artista vincitrice alla Biennale di Genova. Ramondini è nota per le sue installazioni di grandi dimensioni che hanno decorato vari luoghi cittadini negli ultimi dieci anni, tra cui via Luccoli, il museo della Lanterna e l’Aeroporto Cristoforo Colombo. La mostra presenta alcune delle sue opere più recenti e provocatorie.

È conosciuta per le sue installazioni giganti. Isabella Ramondini è un'artista-designer le cui divertenti e provocatorie opere d'arte hanno animato la città nell'ultimo decennio: da via Luccoli, al museo della Lanterna fino all'Aeroporto Cristoforo Colombo. Dal 7 al 21 marzo, l'artista torna nei caruggi con una sua personale. Sono venticinque le opere - tutte inedite - allestite al Lifeforms Art Studio che daranno vita alla mostra "Numbers". "È un viaggio nel mondo dei numeri da un punto di vista completamente insolito. Con una partecipazione decennale alle Biennali, Ramondini è stata insignita del titolo di Ambasciatrice dell'Istituto d'arte Satura e tra le sue medaglie è vincitrice del Premio installazione nella ...