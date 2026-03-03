nulla che mi facesse sospettare bill clinton sul caso epstein

L’ex presidente Bill Clinton ha recentemente deposto davanti alla House Oversight Committee, coinvolto nelle indagini parlamentari sui suoi rapporti con il finanziere Jeffrey Epstein. Durante l’audizione, Clinton ha dichiarato che nulla nel suo passato avrebbe fatto sospettare legami con Epstein. La testimonianza si inserisce in un contesto di approfondimenti su possibili connessioni tra figure politiche e Epstein.

L’ex presidente aveva testimoniato davanti alla House Oversight Committee sui rapporti con Jeffrey Epstein: negata ogni consapevolezza dei crimini, mentre la deposizione riaccende lo scontro politico a Washington Secondo le copie dei filmati relativi al 28 febbraio scorso, resi pubblici oggi, Clinton ha riferito che la sua conoscenza con Epstein nacque perché fu presentato al finanziere dall’allora segretario al Tesoro Larry Summers, il quale descriveva Epstein come una persona “avida di informazioni” interessata a discutere di economia e di questioni politiche. Questo dettaglio, fino ad oggi poco noto, aiuta a ricostruire l’origine del rapporto tra i due e integra le dichiarazioni rese durante l’audizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

