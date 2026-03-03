Da Castel Volturno trapelano segnali di una decisione imminente riguardo al futuro di Kevin De Bruyne, che dopo mesi lontano dal campo si prepara a tornare in attività. Il centrocampista belga sta affrontando le ultime valutazioni prima di riprendere gli allenamenti ufficiali con il suo club. La sua presenza potrebbe essere decisa nelle prossime settimane.

Dopo mesi difficili lontano dal rettangolo verde, Kevin De Bruyne è sempre più vicino al rientro in campo. La scorsa settimana è tornato a Napoli iniziando la fase di riatletizzazione, ieri ha ripreso finalmente ad allenarsi insieme al gruppo squadra. Il fuoriclasse belga vuole esserci già contro il Torino! Un vero e proprio sprint quello di Kevin De Bruyne. L’ex campione del Manchester City ha pienamente smaltito la lesione subita nel lontano 25 ottobre nella gara contro l’Inter. Ora si tratta ‘solo’ di riprendere il giusto ritmo, e recuperare la forma migliore in vista di questo rush finale di campionato. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport arrivano novità da Castel Volturno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Novità De Bruyne: decisione in arrivo per il Torino, ecco cosa filtra da Castel Volturno

Infortunio De Bruyne, arrivano buone notizie da Castel Volturno: rientro previsto a marzoDopo mesi di attesa e apprensione, arrivano finalmente segnali incoraggianti sulle condizioni di Kevin De Bruyne.

Leggi anche: De Bruyne verso il rientro: a gennaio torna a Castel Volturno

Aggiornamenti e notizie su Novità De Bruyne

Temi più discussi: De Bruyne fa sorridere il Napoli: dal belga arriva la bella novità tanto attesa; Il Napoli riabbraccia De Bruyne ma la sorpresa è un’altra: Conte a Verona con una novità che può valere la svolta; Novità Napoli: Anguissa in gruppo, novità verso il Verona! Cosa filtra su McTominay e De Bruyne; Napoli, ecco perché Anguissa out contro il Verona e come stanno McTominay e De Bruyne.

De Bruyne fa sorridere il Napoli: dal belga arriva la bella novità tanto attesaKevin De Bruyne fa sorridere il Napoli. Si avvicina, infatti, il rientro del centrocampista belga. L'ex Manchester City, come da programma, torna oggi in gruppo con la squadra, secondo quanto ... napolitoday.it

Napoli, De Bruyne di nuovo in gruppo: le ultime in vista del TorinoArrivano novità in casa Napoli sulle condizioni di Kevin De Bruyne: il giocatore belga mancava dall'infortunio rimediato a fine ottobre ... gianlucadimarzio.com

De Bruyne ma non solo: novità anche su McTominay e Anguissa. Conte può sorridere https://tinyurl.com/5mdjjjkv - facebook.com facebook

Novità #Napoli: #DeBruyne in gruppo e non solo, cosa filtra su #McTominay e Anguissa x.com