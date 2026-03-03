Novantenne non torna a casa Ritrovato dai poliziotti

Venerdì mattina, un uomo di quasi novant’anni si è allontanato dalla propria casa a Lodigi e non è più tornato. La famiglia ha immediatamente lanciato l’allarme e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. Dopo alcune ore di angoscia, i poliziotti sono riusciti a trovare l’anziano e a riportarlo a casa.

Ore di forte angoscia, per una famiglia lodigiana, venerdì, quando Sergio, di quasi novant’anni, si è allontanato dalla propria abitazione al mattino, senza fare ritorno, facendo scattare l’allarme. Erano circa le 11, quando la moglie, 83 anni, non vedendolo rientrare secondo le consuete abitudini, ha iniziato a preoccuparsi. Col passare delle ore e l’assenza di notizie, la donna ha contattato il numero unico di emergenza 112, chiedendo l’intervento della Polizia. L’anziano, come faceva ogni giorno, era uscito di casa per raggiungere il bar dell’ospedale, dove era solito fare colazione, e successivamente acquistare il pane, con l’intenzione di tornare in tarda mattinata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Novantenne non torna a casa. Ritrovato dai poliziotti Gioia a Madesimo: torna in classe Silvio, il 15enne salvato dai poliziotti dopo un incidente sulla neveMadesimo (Sondrio), 4 febbraio 2026 – La bella notizia l’ha data attraverso il proprio account Facebook Agente Lisa, il profilo friendly della... Ferrara, finto agente prova a truffare una 99enne: arrestato dai poliziotti infiltrati in casaÈ stato arrestato un uomo di 40 anni per truffa aggravata ai danni di una donna di 99 anni a Ferrara. Una selezione di notizie su Novantenne non torna a casa. Ritrovato... Discussioni sull' argomento Novantenne non torna a casa. Ritrovato dai poliziotti; Novantenne di Lodi scompare per ore da casa: lo ritrovano addormentato sulla poltrona del bar dell’ospedale; Motta Sant’Anastasia, non trova un libro e aggredisce a morsi i fratelli; Novantenne di Lodi scompare per ore da casa | lo ritrovano addormentato sulla poltrona del bar dell’ospedale. Novantenne non torna a casa. Ritrovato dai poliziottiOre di forte angoscia, per una famiglia lodigiana, venerdì, quando Sergio, di quasi novant’anni, si è allontanato dalla propria ... ilgiorno.it A Lodi un anziano signore, quasi novantenne, era uscito di casa facendo perdere le sue tracce, suscitando forte preoccupazione nella moglie e nel figlio, che hanno contattato la Polizia. Gli agenti Eduardo e Dario si sono subito attivati nelle ricerche e, dopo a x.com A Lodi un anziano signore, quasi novantenne, era uscito di casa facendo perdere le sue tracce, suscitando forte preoccupazione nella moglie e nel figlio, che hanno contattato la Polizia. Gli agenti Eduardo e Dario si sono subito attivati nelle ricerche e, dopo a - facebook.com facebook