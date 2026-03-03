Note disciplinari e smartphone | stiamo educando o stiamo solo registrando? Riflessioni per i docenti tra autorevolezza tempo educativo e responsabilità condivisa

Nelle scuole secondarie, l’uso dello smartphone è al centro di discussioni tra insegnanti e studenti. I docenti si trovano a gestire situazioni in cui i dispositivi vengono usati spesso senza regole chiare, portando a note disciplinari e interventi educativi. La domanda che si pongono è se si stia davvero insegnando responsabilità o semplicemente registrando comportamenti.