Note disciplinari e smartphone | stiamo educando o stiamo solo registrando? Riflessioni per i docenti tra autorevolezza tempo educativo e responsabilità condivisa
Nelle scuole secondarie, l’uso dello smartphone è al centro di discussioni tra insegnanti e studenti. I docenti si trovano a gestire situazioni in cui i dispositivi vengono usati spesso senza regole chiare, portando a note disciplinari e interventi educativi. La domanda che si pongono è se si stia davvero insegnando responsabilità o semplicemente registrando comportamenti.
Nelle scuole secondarie il tema dell’uso dello smartphone è diventato terreno quotidiano di conflitto. In molte classi si moltiplicano le note disciplinari per utilizzo non autorizzato del telefono. Le annotazioni si susseguono, spesso con ritmo quasi automatico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
