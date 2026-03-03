Nordio l' intervista | Riforma? I pm spesso già superpoliziotti ma poco preparati

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rilasciato un'intervista in cui ha commentato la discussione sulla riforma, affermando che molti pubblici ministeri sono già molto vicini a ruoli di polizia ma spesso mancano di preparazione specifica. Ha anche riferito che l'appello del presidente della Repubblica a mantenere un tono moderato nel dibattito non sembra aver avuto effetto.

Carlo Nordio, ministro della Giustizia: l'appello del presidente Sergio Mattarella a contenere i toni del dibattito sulla riforma e sul referendum e a stare sul merito sembra già caduto nel vuoto. Nino Di Matteo dice che «massoni e mafiosi voteranno Sì», e il confronto continua a essere aspro e sopra le righe per entrambi i fronti. Da qui al 22 marzo sarà possibile attenersi complessivamente al monito del capo dello Stato? «Lo spero vivamente. Personalmente ho sempre cercato di restare nell’ambito dei contenuti della riforma, e quando ho usato espressioni severe mi ero limitato a riferire parole usate da quello stesso magistrato che ieri ha ripreso le infelicissime tesi di Gratteri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

