Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato le dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella, sottolineando come l’appello a mantenere toni moderati nel dibattito sulla riforma sia stato ignorato. Nordio ha anche affermato che molti pubblici ministeri sono ormai più vicini a ruoli di poliziotto che a quelli di magistrato, ma spesso mancano di adeguata preparazione.

Carlo Nordio, ministro della Giustizia: l'appello del presidente Sergio Mattarella a contenere i toni del dibattito sulla riforma e a stare sul merito della stessa sembra già caduto nel vuoto. Nino Di Matteo dice che "massoni e mafiosi voteranno Sì", e il confronto continua a essere aspro e sopra le righe da entrambi i fronti. Da qui al 22 marzo sarà possibile attenersi complessivamente al monito del capo dello Stato? «Lo spero vivamente. Personalmente ho sempre cercato di restare nell’ambito dei contenuti della riforma, e quando ho usato espressioni severe mi ero limitato a riferire parole usate da quello stesso magistrato che ieri ha ripreso le infelicissime tesi di Gratteri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Nordio: «I pm spesso già superpoliziotti ma poco preparati». L'intervista

Leggi anche: Meloni la "picconatrice". Video contro i pm, chiede a Nordio più durezza ma si contraddice. Referendum militarizzato

Nordio: «Csm para mafioso». Ira di Pd e Anm, ma lo diceva pure il pm Nino Di MatteoClicca qui per guardare il video dell'intervento del pm Nino Di Matteo all'assemblea dell'Anm del 2019.

Aggiornamenti e notizie su Nordio: «I pm spesso già superpoliziotti ma poco preparati».

Temi più discussi: Referendum, Serracchiani: Ciriani conferma che vogliono i PM sotto l’esecutivo; Referendum giustizia, Nordio e il duello con Conte: Dopo il Sì, dialogo con i pm; Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: Ecco come il governo controllerà i pm dopo la riforma; INTERVISTA. Cartabia, Nordio e sicurezza: l'opinione del Sostituto Procuratore Gionata Fiore.

Quando Nordio attaccava i politici anti-pm: Loro strumentaliLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Quando Nordio attaccava i politici anti-pm: Loro strumentali pubblicato il 3 Marzo 2026 a firma di gia.sal. ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia, Nordio e il duello con Conte: «Dopo il Sì, dialogo con i pm»Il migliore attacco è la difesa. Lo sa bene Carlo Nordio che sul ring, per affrontare il leader del Movimento 5 stelle, è salito solo per difendere la ... ilmattino.it

Il ministro Carlo Nordio aveva dichiarato solennemente: “Mai più il mio nome accostato alla P2 e al piano di Licio Gelli”. Poi il figlio di Gelli interviene pubblicamente: “Finalmente ha realizzato il sogno di papà sulla giustizia”. Pur esprimendo solidarietà al minis - facebook.com facebook

Continua il mio tour sul territorio per far conoscere nel merito la riforma promossa dal Ministro Carlo Nordio: separazione delle carriere tra giudici e pm, più equilibrio nel processo e una magistratura libera dalle correnti. Ieri a Milazzo e Bagheria per il SÌ. x.com