non solo doping ecco i farmaci che vanno a ruba in italia

I Nas hanno sequestrato farmaci per un valore di 550mila euro in Italia durante l’operazione internazionale Shield VI, che mira a combattere la criminalità farmaceutica. L’indagine ha portato al sequestro di diverse sostanze, sottolineando l’ampiezza del fenomeno e l’impegno delle autorità nel contrastare il mercato illecito. La vicenda mette in evidenza l’importanza di controlli rigorosi nel settore farmaceutico.

I dettagli dell’operazione internazionale Shield VI dei Nas contro la criminalità farmaceutica. Ammonta a 550mila euro il valore commerciale dei sequestri eseguiti dai Nas in Italia nell’ambito di Shield VI, una vasta operazione internazionale finalizzata al contrasto della criminalità farmaceutica. Le 91 attività investigative intraprese hanno consentito di disarticolare 12 gruppi criminali, portando a tre arresti e alla scoperta di due laboratori clandestini e altrettante strutture illegali di assemblaggio di principi attivi. Circa 18mila le dosi di farmaci sequestrate, a cui si aggiungono 4.500 dosi di sostanze ad azione dopante. Dimagranti, antibiotici, antinfiammatori, farmaci per la disfunzione erettile e botulismo tra le sostanze sequestrate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

