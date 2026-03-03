non solo bigmama anche una coppia irpina bloccata a dubai

Una coppia di coniugi di Monteforte Irpino si trova bloccata a Dubai a causa della recente emergenza che ha colpito gli Emirati Arabi Uniti. La situazione ha impedito loro di tornare in Italia, lasciandoli impossibilitati a proseguire il viaggio. La notizia si aggiunge a quella di BigMama, coinvolta nello stesso contesto. La coppia è rimasta bloccata all’aeroporto senza possibilità di riprendere il volo.

Tempo di lettura: 2 minuti Una coppia di coniugi di Monteforte Irpino è attualmente bloccata a Dubai a causa della situazione di emergenza che ha colpito gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi giorni. Vincenzo Ferrara e Annunziata Iannaccone, entrambi residenti nel comune irpino, si trovavano a Dubai per visitare il figlio quando la crisi geopolitica in Medio Oriente ha scatenato la chiusura dello spazio aereo e la cancellazione dei voli di rientro programmati. La coppia, di età avanzata e lontana da casa, ha vissuto ore di incertezza dopo che il loro volo è stato cancellato senza una data certa per il ritorno. In questi giorni decine di migliaia di italiani si sono ritrovati nella stessa condizione a causa delle violenze e delle tensioni militari nella regione, con voli sospesi e confini aerei non operativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

