Il cardinale, arcivescovo della diocesi di Bologna, ha annunciato che tre parrocchie nel centro della città non hanno bambini iscritti al catechismo. La notizia è stata comunicata durante un discorso ufficiale, senza riferimenti a cause o interpretazioni. La mancanza di iscritti riguarda le parrocchie situate nel cuore della città e coinvolge le attività di formazione religiosa dedicate ai più giovani.

Il cardinale, arcivescovo della diocesi bolognese, lancia un allarme: tre parrocchie del centro non hanno bambini a dottrina. Ma il porporato tace sullo spopolamento e sul disagio urbano causato dall’accoglienza sconsiderata di extracomunitari islamici. Zero su 9.000. I numeri della disfatta arrivano da tre parrocchie e sono sconfortanti: zero bambini iscritti al catechismo nel centro di Bologna dove 9.000 abitanti hanno altre priorità e dove sembra essere passato Friedrich Nietzsche a sancire la morte di Dio. Zero per la confessione e per la prima comunione, zero per dare continuità a un’evangelizzazione millenaria. Un buco nero fra il quartiere Santo Stefano e Strada Maggiore dove neppure l’altra Chiesa (quella comunista) era riuscita a scalfire la devozione popolare negli anni di baffone e di baffino. 🔗 Leggi su Laverita.info

