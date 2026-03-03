A La Pennicanza, l’attenzione si concentra sul festival di Sanremo, con Fiorello e Fabrizio Biggio che presentano una parodia di Per sempre sì, il brano vincitore dell’edizione 2026. L’omaggio, molto atteso, ha suscitato scompiglio tra il pubblico presente. La scena ha catturato l’interesse di chi segue da vicino le evoluzioni del festival e le performance più discusse.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti A La Pennicanza va in scena il "matrimonio napoletano" sulle note di Per sempre sì. Tra gag sui pronostici sbagliati e frecciatine a De Martino, lo showman celebra così il vincitore di Sanremo 2026 La febbre da Festival non si placa e a La Pennicanza scatta l’omaggio più atteso. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno lanciato l’esilarante parodia di Per sempre sì, il brano con cui Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026. Nel videoclip, lo showman e la sua spalla si trasformano in un’improbabile coppia nel più classico dei «matrimoni napoletani»: Fiorello nei panni del marito e un irriconoscibile Biggio in quelli della sposa, con il maestro Cremonesi a celebrare l’unione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non c’è trionfo a Sanremo senza la benedizione (ironica) di Fiorello

Leggi anche: Fiorello e la risposta ironica a Meloni: “Ti assumo, ma in nero”

Sanremo, Paolini urla in diretta “Carlo Conti è bisessuale”: la sua risposta ironica | VIDEOUn’imprevista incursione in diretta televisiva ha fatto parlare nelle ore che hanno preceduto l’apertura ufficiale della 76ª edizione del Festival di...

Sanremo, videochiamata di Fiorello

Tutto quello che riguarda Non c’è trionfo a Sanremo senza la...

Temi più discussi: Sanremo 2026: il trionfo (al cubo) del nazionalpopolare; Il trionfo di Sal Da Vinci. Ad Rossi: Con De Martino progetto pluriennale; Sanremo, il trionfo di Sal Da Vinci: Dedicato a Napoli. E Conti dice addio; Sal Da Vinci: Che vittoria: grazie Ischia per il tuo tifo.

Sal Da Vinci: La paura non è ancora finita, ora c’è l’EurovisionIntervista al vincitore del Festival di Sanremo. Dopo la proclamazione ho dormito un’ora e mezza. Mi è passata tutta la vita davanti ... repubblica.it

Festival di Sanremo 2026: il trionfo della monotonia (interrotto solo dal turbo della Pausini) L’edizione 2026 del Festival di Sanremo…Festival di Sanremo 2026: il trionfo della monotonia (interrotto solo dal turbo della Pausini) L’edizione 2026 del Festival di Sanremo si è chiusa ... novella2000.it

Sanremo ai tempi del colera #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Vicino a Sanremo 6 cantine producono il miglior vino rosso della Liguria - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/d… x.com