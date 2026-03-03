Nocera 60enne ucciso a coltellate | arrestata la moglie

A Nocera Inferiore, una donna di 54 anni è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di aver ucciso il marito, un uomo di 60 anni, colpito con coltellate. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo il fatto, che è avvenuto in una zona residenziale della città. La dinamica dell’episodio è ancora in fase di accertamento.

I Carabinieri hanno fermato a Nocera Inferiore una donna di 54 anni con l’accusa di omicidio. Secondo quanto reso noto dagli investigatori, nella giornata di ieri l’indagata avrebbe aggredito il marito 60 enne, noto imprenditore, colpendolo a morte con un’arma da taglio a Sant’Egidio del Monte Albino. L’uomo è deceduto all’ospedale di Nocera Inferiore. Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto è stato richiesto ed emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. A dare esecuzione alla misura sono stati i militari della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale, sulla base degli elementi raccolti nelle ore immediatamente successive al crimine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

