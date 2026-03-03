Nobile Capuani è stato assolto dopo un lungo procedimento giudiziario. In passato, era stato sospettato di coinvolgimento in combine nel calcio spagnolo e di avere legami con la criminalità organizzata italiana. Le accuse si sono rivelate infondate e il processo si è concluso con l’assoluzione definitiva. La decisione del tribunale mette fine a un procedimento che aveva attirato molta attenzione.

Dal sospetto di combine nel calcio spagnolo alle accuse, rivelatesi infondate, di legami con la criminalità organizzata italiana. La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Nobile Capuani, ex calciatore e dirigente sportivo piceno, si chiude dopo quasi dieci anni con una doppia pronuncia favorevole dei tribunali spagnoli, che ne hanno escluso ogni responsabilità penale e civile. Il capitolo più noto è quello legato al 12-0 tra Eldense e Barcellona B, disputato nell’aprile 2017. Una sconfitta clamorosa che fece scattare un’inchiesta per presunta manipolazione di risultati a fini di scommesse nella stagione 2016-2017. Tra gli indagati figurava proprio l’imprenditore originario di San Benedetto, investitore nel club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nobile Capuani assolto: "È la fine di un incubo"

L'ex capogruppo del Pd a Roma D'Ausilio assolto dopo 11 anni: "Per me è la fine di un incubo", dice al FoglioPer oltre 10 anni a processo con le accuse di corruzione e abuso d'ufficio in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo.

Silvestro, fine di un incubo. La dipendente dell’Asl assolta con formula pienaSono le 11 quando Anna Silvestro esce dall’aula 2 del tribunale di Lucca e si lascia andare, con gli occhi lucidi, a un abbraccio liberatorio.

Approfondimenti e contenuti su Nobile Capuani

Temi più discussi: Nobile Capuani assolto: È la fine di un incubo; Vicenda Nobile Capuani: La fine di un incubo. Assolto da calcio scommesse e accuse di mafia; Trecastelli, pugni e minacce al compagno disabile: 37enne a processo per maltrattamenti.

Vicenda Nobile Capuani: La fine di un incubo. Assolto da calcio scommesse e accuse di mafiaDieci anni di processi, un lungo iter giudiziario nei tribunali spagnoli, dopo il 12-0 tra Eldense e Barcellona B messo sotto inchiesta. L'imprenditore sambenedettese proprio ieri aveva raccontato la ... rivieraoggi.it

Il tribunale spagnolo assolve l’ex calciatore Capuani: «Per dieci anni associato alla mafia»SAN BENEDETTO Il Tribunale di Alicante ha sentenziato che l’ex calciatore sambenedettese Nobile Capuani è innocente. Dopo dieci anni di accuse, indagini e un lungo ... corriereadriatico.it

San Benedetto, dal calcio scommesse alle accuse di mafia: dopo 10 anni la giustizia spagnola dichiara Nobile Capuani innocente - facebook.com facebook

Vicenda Nobile Capuani: “La fine di un incubo”. Assolto da calcio scommesse e accuse di mafia x.com