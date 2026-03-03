No non si può ballare davanti alla distruzione causata dalla guerra

Non si può ignorare che, di fronte alla devastazione causata dalla guerra, non si può ballare o scherzare. La comunicazione ufficiale si trova di fronte a un limite invalicabile, specialmente in un momento in cui il conflitto in Iran minaccia di coinvolgere altre regioni. La tensione internazionale cresce e le parole devono mantenere una certa sobrietà.

C'è un limite che la comunicazione istituzionale non dovrebbe mai superare, soprattutto ora che la guerra in Iran rischia di incendiare il mondo. L'account Instagram ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato un reel surreale: le immagini dell'operazione militare accompagnate dalle note della Macarena. Vedere i bombardamenti montati a ritmo di un tormentone pop non è solo cattivo gusto, ma il segno di una oscena banalizzazione.

