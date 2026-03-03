No il calciatore iraniano Mehdi Taremi non smetterà di giocare per andare in guerra con l’Iran

Una notizia circolata in diversi siti e giornali italiani sostiene che il calciatore iraniano Mehdi Taremi avrebbe deciso di smettere di giocare per partecipare alla guerra in Iran. Tuttavia, questa informazione si è rivelata falsa e non corrisponde alla realtà dei fatti. La notizia è stata ripresa da vari mezzi di comunicazione, creando confusione tra i lettori.

Martedì mattina il quotidiano sportivo italiano Tuttosport aveva in prima pagina, nella parte alta, questo titolo: «Taremi: vado in guerra». L’articolo a cui si riferisce, uscito a pagina 23 del giornale (e anche sul sito) e ripreso da altri siti e quotidiani, racconta di come l’attaccante iraniano Mehdi Taremi (che gioca in Grecia nell’Olympiacos, che ha giocato nell’Inter e che ha oltre 100 presenze con la nazionale dell’Iran) avrebbe deciso di lasciare la Grecia e il calcio per tornare in Iran a combattere per l’esercito iraniano nella guerra contro Stati Uniti e Israele. All’interno dell’articolo si cita anche una frase che «avrebbe confidato» ad alcuni compagni: «Il mio paese ha bisogno di me». 🔗 Leggi su Ilpost.it

Ex Inter, Mehdi Taremi in guerra? La smentita di Pastorello

Pastorello: "Nelle ultime ore stanno circolando dichiarazioni attribuite a Mehdi Taremi che non rispecchiano la realtà dei fatti. Il giocatore è totalmente concentrato sul suo lavoro ad Atene e sul proprio percorso professionale, con impegno e determinazione.

