Nioh 3 ha raggiunto un milione di copie vendute in tutto il mondo. Per festeggiare questo risultato, il team di sviluppo ha annunciato che sarà disponibile un nuovo set di equipaggiamento gratuito, composto dall’Armatura Tonante e dalla Tenuta Ninja Tonante. L’offerta sarà riservata ai giocatori che accederanno al gioco nei prossimi giorni. La promozione mira a coinvolgere la community e a offrire nuovi strumenti di gioco.

Il successo di Nioh 3 continua a crescere su scala globale. Per celebrare il traguardo di oltre un milione di copie vendute nel mondo, il team di sviluppo ha annunciato l’arrivo imminente di uno speciale set di equipaggiamento dedicato alla community. Per ringraziare i giocatori del supporto dimostrato, gli sviluppatori hanno introdotto due set esclusivi che incarnano potenza e stile. L’Armatura Tonante è un equipaggiamento completo che richiama l’energia distruttiva del fulmine. Pensata per chi predilige uno stile offensivo diretto e una presenza dominante sul campo di battaglia, unisce imponenza estetica e solidità difensiva. È il set ideale per chi ama affrontare i nemici frontalmente, trasformando ogni scontro in una dimostrazione di forza. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Nioh 3 celebra il milione di copie regalando l’Armatura Tonante e la Tenuta Ninja Tonante

Nioh 3, la recensione: Team Ninja allarga gli orizzonti?La saga di Nioh si è fin da subito imposta come una delle più interessanti alternative alle pietre miliari del genere soulslike, paradossalmente...

Nioh 3, è ora disponibile la nuova demo del gioco di Team NINJANelle scorse ore KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Team NINJA hanno pubblicato una nuova demo dell’imminente Nioh 3, il nuovo capitolo della serie...

Una selezione di notizie su Armatura Tonante

Nioh 3 celebra un milione di copie vendute con l’Armatura Tonante e la Tenuta Ninja TonanteIl successo di Nioh 3 continua a crescere su scala globale. Per celebrare un traguardo straordinario, oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo, gli sviluppatori hanno annunciato ... techgaming.it

Nioh 3 regala a tutti i giocatori un set equipaggiamento per festeggiare le vendite elevateKoei Tecmo e Team Ninja hanno deciso di fare un regalo a tutti i giocatori di Nioh 3 per celebrare l'elevato numero di copie vendute a pochi giorni dal lancio. Gli utenti riceveranno il set Armatura T ... msn.com