Niente va per il verso giusto? La colpa forse è della stagione delle eclissi | cosa aspettarci dalla Luna di Sangue e quando vederla

Nelle prossime settimane si attendono diversi eventi astronomici, tra cui una Luna di Sangue che sarà visibile in alcune regioni. La stagione delle eclissi sta portando cambiamenti nel cielo e ha suscitato molte aspettative tra gli appassionati di astronomia. Le date precise e le aree di visibilità sono state comunicate dagli osservatori specializzati, che invitano a osservare il cielo in determinati momenti.

Il 3 marzo infatti arriva la prima eclissi lunare dell'anno, la famigerata "Luna di Sangue", che si farà sentire su quattro segni zodiacali Se ultimamente vi sembra che niente giri per il verso giusto, che capitino tutte a voi e che le emozioni siano più intense del solito, potete dare la colpa .all'eclissi. Il 3 marzo infatti arriva la prima eclissi lunare dell'anno, la famigerata "Luna di Sangue". Motivo? Secondo gli astrologi di TikTok (ma anche secondo Shakespeare) la luna fa impazzire tutti, specialmente quando si combina con Mercurio retrogrado. Partiamo dalla scienza: un'eclissi lunare si verifica quando la Terra si trova direttamente tra il sole e la luna, proiettando un'ombra che gradualmente oscura la superficie lunare. Luna di sangue, oggi l'eclissi totale: cos'è e quando vederla(Adnkronos) – Eclissi totale di luna, oggi martedì 3 marzo, primo grande evento astronomico del 2026. Arriva la Luna Piena di Sangue con eclissi lunare totale il 3 marzo: quando vederla, la diretta dall'ItaliaIl 3 marzo 2026 il cielo sarà impreziosito da una spettacolare Luna di Sangue, l'eclissi lunare totale della Luna Piena del Verme.