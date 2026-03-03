Niang-show a Livorno | Italia ancora avanti sulla Gran Bretagna e primato nel girone

Al Modigliani Forum di Livorno, tutto esaurito, l’Italia di Luca Bianchi ottiene la terza vittoria nel Girone D delle qualificazioni ai Mondiali 2027. La squadra italiana si impone contro la Gran Bretagna, mantenendo il primato nel gruppo. La partita si conclude con un risultato positivo per gli azzurri, che consolidano la loro posizione in classifica.

Al Modigliani Forum di Livorno, sold-out, l’Italia di Luca Bianchi centra la terza vittoria nel Girone D delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Battuta la Gran Bretagna 84-75, più combattiva rispetto all’andata ma costretta ad alzare bandiera bianca nell’ultimo quarto. L’uomo copertina è Saliou Niang, protagonista assoluto con 23 punti con 10 su 12 da due, supportato da un Petrucelli prezioso. Tra gli ospiti spiccano Quinn Ellis e Carl Wheatle. Con questo risultato gli azzurri salgono a 3-1, davanti a Lituania e Islanda e ai britannici. L’avvio è tutto inglese: la coppia Ellis-Belo punisce una difesa ancora “fredda” e porta gli ospiti avanti 2-7. 🔗 Leggi su Sportface.it

Bis dell’Italia sulla Gran Bretagna, azzurri in vetta al girone. Niang trascinatoreTerza vittoria e leadership nel girone D per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027.

Niang show, Gran Bretagna ko 84-75: l'Italia di Banchi continua la corsa verso i MondialiItalia a un passo dal passaggio alla seconda fase nelle qualificazioni mondiali: basterà una vittoria nella finestra di luglio, con le due partite in...

