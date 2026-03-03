Newcastle-Manchester United mercoledì 04 marzo 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Occhio ai corner

Mercoledì 4 marzo 2026 alle 21:15 si gioca la sfida tra Newcastle e Manchester United. Le formazioni ufficiali sono state rese note e sono già disponibili quote e pronostici, con particolare attenzione ai corner. Dall’inizio dell’anno, il Manchester United ha totalizzato 21 punti, il massimo tra le squadre, avendo disputato una partita in meno rispetto alle altre.

Dall'inizio dell'anno, nessuna squadra ha ottenuto più punti del Manchester United (21) avendo tra le altre cose giocato una partita in meno rispetto alla maggior parte delle rivali in quel periodo. Michael Carrick ha diretto sette partite e ne ha vinte sei, compreso il derby contro il Man City che ha dato il via alla.