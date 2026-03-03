Newcastle-Manchester United mercoledì 04 marzo 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Occhio ai corner

Mercoledì 4 marzo 2026 alle 21:15 si sfidano Newcastle e Manchester United. La squadra di Manchester ha accumulato 21 punti dall’inizio dell’anno, il massimo tra le squadre, anche se ha disputato una partita in meno rispetto alle rivali. Sono state comunicate le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione ai corner.

Dall’inizio dell’anno, nessuna squadra ha ottenuto più punti del Manchester United (21) avendo tra le altre cose giocato una partita in meno rispetto alla maggior parte delle rivali in quel periodo. Michael Carrick ha diretto sette partite e ne ha vinte sei, compreso il derby contro il Man City che ha dato il via alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Potenzialmente, c'è un problema di salute in squadra, Nick non si è allenato nonostante la malattia, ma non escludiamo di poterlo avere con noi". Queste le parole di Eddie Howe, che nella conferenza stampa prima della partita contro il Manchester United ha f facebook

