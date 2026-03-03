Newcastle in crisi virus colpisce due big prima dello United | C'è qualcosa nella squadra
Newcastle attraversa un momento difficile mentre il virus si diffonde tra i calciatori, colpendo due elementi chiave prima della partita contro il Manchester United. La squadra si trova a dover gestire non solo gli infortuni ma anche le assenze causate dall'indisposizione di alcuni giocatori, complicando la preparazione alla prossima sfida. La situazione mette in evidenza le difficoltà del team in questa fase.
I Magpies costretti a fare fronte all'emergenza: oltre alle assenze per infortunio, adesso devono fare i conti anche con l'indisposizione di alcuni calciatori in occasione della sfida col Manchester United. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Genio Civile, le false identità dell’ingegnere: da “Hernesto Comandante” all’architetto morto due anni primaIdentità fittizie, collaudi falsificati e fatture per servizi inesistenti: così sarebbe stato costruito il presunto sistema di corruzione al Genio...
Il Manchester United “umilia” Tyrell Malacia: prima lo cede al Besiktas poi lo fa scendere dall’aereoL'incredibile storia di calciomercato arriva direttamente da Oltremanica e riguarda il 26enne difensore olandese dello United, Tyrell Malacia.