Una email suggerisce che sono state condotte indagini segrete sull’omicidio del magnate, portando la televisione statunitense a discuterne apertamente. L’indagine riguardante lo Zorro ranch del 2019, che coinvolgeva il caso, è stata sospesa dalla Procura federale. Nessuno crede al suicidio di Epstein, e le prove indicano possibili altre piste.

Sotto vari aspetti, gli Epstein files rappresentano la rivincita dei complottisti. E lo fanno anche senza entrare negli aspetti potenzialmente più scabrosi, su cui si spera che il tempo possa portare chiarezza: è sufficiente l’immagine di un potere largamente interconnesso - politico, economico, accademico - che agisce nell’ombra per orientare le decisioni dei governi a proprio favore, che muove denaro, condivide informazioni riservate, corrompe con il sesso e identifica interessi economici dietro eventi tragici. Dalla pubblicazione dei documenti si sono viste cadere più teste in Europa che negli Stati Uniti, tuttavia Oltreoceano si ha meno paura di parlare di complotti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nessuno crede al suicidio di Epstein

Leggi anche: Andrea Costantini morto in cella frigorifera: cosa ancora non torna e perché la famiglia non crede al suicidio

Leggi anche: **Manovra: Schlein, 'promesse tradite, non vi crede più nessuno'**

Approfondimenti e contenuti su Nessuno crede

Aurora Maniscalco morta a Vienna, riaperte le indagini: Qui nessuno crede che sia stato un suicidioSono state riaperte a Vienna le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, la hostess 24enne precipitata nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi dal terzo piano di un palazzo nella Capitale ... fanpage.it

Aurora Maniscalco, riaperte le indagini sulla hostess morta a Vienna. I dubbi sulla versione del fidanzato e il messaggio: «Tua figlia si è buttata dal balcone»Fuori dal palazzo dove viveva la ragazza insieme al fidanzato una residente precisa: «Qui nessuno crede che si sia trattato di suicidio ma molti hanno paura di parlare - dice all'ANSA - quando i due ... leggo.it