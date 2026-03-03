Nella sala d' attesa della Chirurgia pediatrica ora c' è Il parco di Mattia | è il dono di un piccolo angelo

Nella sala d’attesa della Chirurgia pediatrica è stato inaugurato “Il parco di Mattia”, un’area dedicata ai piccoli pazienti. La realizzazione è stata possibile grazie ai genitori di un bambino di 4 anni scomparso il 27 dicembre 2023 per una cardiopatia congenita. La donazione mira a rendere più accogliente l’ambiente per le famiglie e i bambini in cura.

Si chiama “Il parco di Mattia” ed è la nuova sala d’attesa del reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale voluta dai genitori del piccolo di 4 anni scomparso per una cardiopatia congenita, il 27 dicembre 2023, come ricorda l’agenzia Ansa. Una targa con il suo nome e uno spazio colorato e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Juve Como, il messaggio della Curva Sud per il piccolo Domenico: «Riposa in pace piccolo Angelo». Lo striscione apparso allo StadiumRinnovo McKennie Juve, tutti i retroscena: trattativa andata avanti per più di un anno, c’è stato un aspetto positivo per il buon esito Spalletti...

È morto il piccolo Domenico, la mamma: "È un angelo, ora chiedo giustizia". Medici accusati di omicidioDopo l’arresto cardiocircolatorio delle prime ore del mattino, il quadro clinico del piccolo si è ulteriormente aggravato.

Contenuti e approfondimenti su Nella sala d'attesa della Chirurgia...

Temi più discussi: Atri, nuova sala d’attesa in Chirurgia grazie alla donazione di Abruzzo Amore onlus; Roseto, Abruzzo Amore dona allestimento sala attesa chirurgia ospedale di Atri; Recco - Casa della Comunità; Per i piccoli pazienti inaugurato il 'Parco giochi del piccolo Mattia'.

Una domenica straordinaria in sala operatoria: al Policlinico di Bari chirurgia oculistica no stop dalle 8 alle 20Il direttore sanitario, Danny Sivo, ha sottolineato: Un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari – medici, infermieri, anestesisti, tecnici e personale di supporto – che hanno garantito la ... giornaledipuglia.com

Chirurgia della cataratta anche di domenica al Policlinico: 60 interventi no stop nelle sale di OculisticaGiornata straordinaria dedicata alla riduzione dei tempi per gli interventi oculistici, con tre sale operatorie attive e focus sui pazienti più fragili. Decaro in visita al reparto ... baritoday.it

A dieci anni dalla chiusura, oggi il primo intervento di chirurgia ortopedica nella rinata Casa di Cura Sant’Anna di Casale Monferrato. x.com

Dalla chirurgia oncologica all'area cardiovascolare, fino a gravidanza e parto. La mappa completa con gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - facebook.com facebook