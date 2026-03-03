Nella Nobili a Bologna

A Bologna, presso la libreria Nella Nobili, si tiene una conversazione e una presentazione del libro inedito di Nella Nobili intitolato “Bloc notes Parigi 1953”. Nella Nobili, poetessa nata nel 1926 e rimasta per molti anni nell’ombra, è protagonista dell’evento. La serata offre l’opportunità di scoprire il suo lavoro e di conoscere meglio la figura di questa scrittrice.

Conversazione e presentazione del libro inedito di Nella Nobili "Bloc notes Parigi 1953". La poeta Nella Nobili, rimasta a lungo dimenticata, nasce a Bologna nel 1926. A 26 anni, nell' irrinunciabile esigenza di scrivere, di trovare uno spazio suo e il giusto riconoscimentoin un panorama culturale che l'ha etichetta come «poetessa operaia", lascia l'Italia alla volta di Parigi dove aveva vissuto l'amatissimo Rainer Maria Rilke. Nel suo Bloc-notes, che comincia quando approda a Parigi, scrive le proprie riflessioni, impressioni, versi sparsi e componimenti, mescolandoli agli schizzi della città e delle persone che la popolano.