Nel silenzio della notte - Paesaggi oltre la luce
IL 7 marzo alle ore 19:00 si inaugurerà presso la Galleria "IL Leone", di via Aleardo Aleardi 12 Roma, la mostra "Nel silenzio della notte".Dedicata ai paesaggi notturni, la mostra è l'ennesima riprova della originalità che contraddistingue le scelte della gallerista e curatrice Claudia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: “Nel silenzio della luce”: alla Feltrinelli la presentazione del nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro
Leggi anche: "Nel silenzio della luce", nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro: un diario silenzioso e intimo in 100 scatti
Cronache Spaziali in 4K HDR | Viaggio Rilassante nell’Universo
Tutti gli aggiornamenti su Nel silenzio della notte Paesaggi oltre...
Temi più discussi: Nel silenzio della notte - Paesaggi oltre la luce a Roma; Weekend nel Mugello tra natura, mostre e musica: tutti gli eventi da non perdere; Piergiorgio Pulixi a Norbello con Il nido del corvo; Trenino Verde delle Alpi tra cucina d’autore e paesaggi mozzafiato.
Nocturismo, il fascino di viaggiare di notteQuest'anno tra i nuovi trend dei vacanzieri c'è il nocturismo, la tendenza di muoversi e viaggiare nel silenzio della notte, al buio, meglio se in posti senza inquinamento luminoso per godersi cieli ... ansa.it
Violenta grandinata nella notte, chicchi giganti trasformano Avezzano in un paesaggio da cartolinaAvezzano. Un silenzio irreale ha avvolto Avezzano nelle prime ore della notte, quando intorno alle 3 una violentissima grandinata si ... marsicalive.it
I pellegrinaggi laici di Trail Romagna nei paesaggi che curano - facebook.com facebook
Il tramonto su #Ventotene, una delle isole dell'arcipelago pontino: un luogo ricco di paesaggi da sogno e acque cristalline Ig controcorrente_romanzo #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com