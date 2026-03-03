Nel finale di Industry 4, nell’episodio intitolato Fine dei giochi, Yasmin, interpretata da Marisa Abela, rivolge la parola “indispensabile” a Harper, segnando un momento decisivo. Questa scena conclude la serie con un confronto teso, dopo anni di tensioni tra i personaggi. La puntata si focalizza su questa dichiarazione, lasciando spazio a un’espressione di resa dei conti.

Nell’ultima scena condivisa in Fine dei giochi, episodio finale di Industry 4, Yasmin ( Marisa Abela ) pronuncia la parola — indispensabile — rivolgendola ad Harper come un verdetto, una resa dei conti che arriva dopo anni di umiliazioni reciproche. Diventa indispensabile all’inferno e ti sarai trasformato in un demone. Questa frase significa accettare la metamorfosi: smettere di essere umani e assumere la forma di un demone. Harper ( Myha’la ), la prodigiosa “divoratrice di mondi”, non ha mai perso occasione per ricordare a Yasmin la sua irrilevanza: Yasmin la superflua, la sciocca, la ragazza ridotta a oggetto. Eppure, la scelta di Yas di orchestrare un mercato sessuale in camere d’albergo di lusso non ha nulla dell’immaginario dantesco: non governa quell’inferno, non lo plasma. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nel finale di Industry 4 spuntano gli Epstein files

Bill Gates, Chomsky e un piede femminile: spuntano nuove foto (ed sms) tra gli Epstein FilesAlla vigilia della pubblicazione dei file su Epstein, i democratici diffondono nuove foto e sms dall’archivio del finanziere, aumentando la pressione...

Leggi anche: Negli Epstein files spuntano Berlusconi e Grillo oltre a Salvini

Cosa c’è dentro gli Epstein Files

Tutti gli aggiornamenti su Nel finale di Industry 4 spuntano gli...

Temi più discussi: Opera, danza e pop: come Filmmaster ha costruito il finale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Accatino: Un successo condiviso, frutto del lavoro di una Nazionale italiana di eccellenze della event industry; Industry rinnovata per una quinta e ultima stagione; Ascolti Sanremo: per la finale 11 milioni di spettatori medi; ‘Industry’ - HBO annuncia l’uscita della quinta stagione.

Industry rinnovata per una quinta e ultima stagioneA poche ora dal finale della quarta stagione, HBO rinnova il drama finanziario Industry per un quinto e ultimo ciclo di episodi. comingsoon.it

In Industry 4 , i millennial e gli zoomer si sentono grandiQuest'anno Industry si è trasformata nella prima grande serie dedicata ai giovani di successo che affrontano il grande salto verso l'età adulta ... gqitalia.it

London Industry - facebook.com facebook

Altro interessante articolo del @WSJ. Opinion | The Software Industry Will Survive AI x.com