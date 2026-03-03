Negli Stati Uniti, dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, è diventato virale l’hashtag #SendBarron, che circola soprattutto su X. Questa mobilitazione online invita il figlio dell’ex presidente a partecipare alle operazioni militari. In poche ore, il messaggio ha raggiunto un’ampia diffusione tra gli utenti statunitensi, generando discussioni e commenti in rete.

Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in pochissime ore negli Usa è diventato viralissimo un nuovo hashtag, in particolare su X: #SendBarron. In italiano: manda Barron. Il soggetto in questione è Barron Trump, figlio del presidente degli Usa Donald Trump. L'invito satirico al tycoon è quello di mandare il figlio a combattere con l'esercito americano. Un hashtag nato grazie al sito Draftbarrontrump.com, creato poche ore dopo l'attacco in Iran da Toby Morton, comico ed ex scrittore di South Park, che negli ultimi sei anni si è dedicato alla creazione di siti web satirici che prendono di mira potenti personaggi politici.

© Ilfattoquotidiano.it - Negli Usa è virale #SendBarron, l’hashtag con cui gli americani chiedono a Trump di mandare il figlio in guerra

