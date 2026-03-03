NBA Celtics travolgenti a Milwaukee | non basta il ritorno di Antetokounmpo Murray ne fa 45 Clippers e Rockets ok

I Boston Celtics hanno vinto 108-81 contro i Milwaukee Bucks in trasferta, nonostante il ritorno di Antetokounmpo. Jamal Murray ha segnato 45 punti nella vittoria dei Denver Nuggets contro gli Utah Jazz. I Los Angeles Clippers e i Houston Rockets hanno ottenuto successi nelle rispettive partite in trasferta durante la notte di regular season.

Boston domina 108-81 in casa dei Bucks, Denver piega Utah con 45 punti di Jamal Murray. Vittorie esterne per Clippers e Rockets nella notte di regular season. Notte intensa di regular season NBA, con quattro partite che ridisegnano gli equilibri tra Eastern e Western Conference. I Milwaukee Bucks ritrovano Giannis Antetokounmpo dopo oltre un mese di stop per un infortunio al polpaccio destro, ma il rientro del greco non basta a evitare una pesante sconfitta interna contro i Boston Celtics. Antetokounmpo chiude con 19 punti e 11 rimbalzi, ma Boston manda in doppia cifra tutti i titolari e aggiunge i 25 punti in uscita dalla panchina di Payton Pritchard per imporsi 108-81. 🔗 Leggi su Sportface.it

NBA, i risultati della notte (2 gennaio): Kawhi Leonard ne fa 45 e trascina i Clippers, vittorie per Heat e CelticsColpo esterno degli Houston Rockets (21-10) contro i Brooklyn Nets (10-21) per 96-120 con la doppia doppia di Kevin Durant (22 punti e 11 rimbalzi)

NBA, gli Hornets calano il "Settebello". Cadono i Clippers e vincono i RocketsCharlotte (Stati Uniti), 3 febbraio 2025 – È stato il settimo successo di fila degli Charlotte Hornets (striscia vincente più lunga dal 2016 ad oggi

