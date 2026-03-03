Nautica svelato il nuovo gioiello di Ferretti | ecco Itama 70 tra linee iconiche e anima sportiva
Al boot Düsseldorf è stato presentato il nuovo Itama 70 di Ferretti, un'imbarcazione che combina linee iconiche con un'anima sportiva. Si tratta del secondo modello del rinnovamento della gamma del marchio, che attualmente include cinque diverse imbarcazioni. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore nautico.
Presentato al boot Düsseldorf, Itama 70 è il secondo modello del rinnovamento della gamma del marchio, oggi composta da cinque imbarcazioni. Il progetto è stato sviluppato dal Comitato Strategico di Prodotto di Ferretti Group, presieduto da Piero Ferrari, insieme alla Direzione Engineering del.
