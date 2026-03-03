Nautica svelato il nuovo gioiello di Ferretti | ecco Itama 70 tra linee iconiche e anima sportiva

Al boot Düsseldorf è stato presentato il nuovo Itama 70 di Ferretti, un'imbarcazione che combina linee iconiche con un'anima sportiva. Si tratta del secondo modello del rinnovamento della gamma del marchio, che attualmente include cinque diverse imbarcazioni. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore nautico.