Nautica quasi 5 milioni già stanziati Bini | Ora tocca ai privati

In Friuli Venezia Giulia si sono riuniti a Udine rappresentanti del settore nautico e stakeholder per discutere delle opportunità offerte dalla nuova legge regionale dedicata alla nautica, la prima in Italia a essere specificamente pensata per questo comparto. Sono stati già stanziati quasi cinque milioni di euro e ora si punta a coinvolgere anche i privati nelle future iniziative.

Prima riunione a Udine del tavolo regionale dedicato al comparto dopo l'approvazione della legge di settore. Analizzati i risultati dei bandi 2025 e anticipate le misure per il 2026: incentivi a porti e darsene, bonus per refitting ed ecobonus per motori a basso impatto. In programma anche un masterplan sui posti barca Il Friuli Venezia Giulia accelera sulla nautica e riunisce a Udine il primo tavolo di confronto con gli stakeholder dopo l'entrata in vigore della legge regionale dedicata al comparto, la prima in Italia interamente costruita su questo settore. A fare il punto è stato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, che ha ribadito la volontà della Regione di accompagnare la crescita di un ambito ritenuto strategico per l'economia e il turismo del territorio.